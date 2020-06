Bastard Black Friday Unieuro continua anche oggi: le offerte sulle soundbar

Dopo aver riportato le offerte sulle TV di Unieuro, quest'oggi ci soffermiamo sulle promozioni che vengono proposte dalla catena di distribuzione in occasione del Bastard Black Friday.

La Samsung HW-Q70R da 3.1.2 canali, con supporto DTS 5.1, Dolby Atmos e Dolby Digital Plus ed una potenza in uscita di 330W, può essere acquistata a 299 Euro, il 45% in meno rispetto ai 549 Euro di listino, per un risparmio di 250,90 Euro.

In offerta troviamo anche la Panasonic SC-HTB200EGK, a 2 canali con supporto DTS Digital Surround e Dolby Digital, ed una potenza di 80W. In questo caso lo sconto è del 33% e pari a 40,09 Euro: gli interessati possono acquistarla a 79,90 Euro.

Infine, citiamo lo sconto sulla soundbar a 2.1 canali TCL TS7010 da 160W Dolby Digital, che include anche un telecomando e può essere acquistata a 119 Euro, il 29% in meno rispetto ai 169,99 Euro di listino.

In tutti e tre i casi è garantita la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero. Ricordiamo che il Bastard Black Friday continuerà fino al prossimo 8 Luglio, salvo proroghe. Per conoscere tutti gli sconti basta semplicemente collegarsi sul sito web di Unieuro e cliccare sul banner presente in homepage.