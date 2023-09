Sono bastate due di queste creature per far scappare un branco di squali bianchi

Le acque sudafricane sono un paradiso per gli squali bianchi, ma da qualche anno sono diventate improvvisamente un deserto sottomarino. In particolare, le zone del Capo Occidentale del Sudafrica sono state per anni un punto di ritrovo per gli squali bianchi, ma dal 2019 gli avvistamenti sono diventati una rarità.

Gli esperti hanno registrato un picco di oltre 300 avvistamenti di squali bianchi su otto spiagge nel 2011, ma dal 2019 non ne hanno più visti. Questo fatto ha sollevato preoccupazioni sulla conservazione di questa specie, che svolge un ruolo cruciale nell'ecosistema marino come predatore al vertice della catena alimentare.

Gli scienziati hanno scoperto che molti di essi si sono spostati verso il Capo Orientale, forse per sfuggire a due orche specializzate nel predare gli squali per il loro fegato. Proprio così: orche che mangiano fegato di queste creature! Uno spostamento del genere presenta nuove sfide, come il rischio di interazione con le attività di pesca e la necessità di gestire la sicurezza delle spiagge. Ad esempio, la presenza di questi pesci può influenzare le attività umane, in particolare nelle aree popolari per nuoto e sport acquatici.

Quello che è chiaro è che le orche sono diventati nuovi predatori al vertice della catena alimentare che stanno cambiando le regole del gioco, e gli squali, per quanto possano essere temuti, sono ora le vittime in questo intricato dramma sottomarino. Non è una buona notizia, perché se dovessero scomparire ci sarebbero guai seri.