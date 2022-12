È bastato un solo calabrone asiatico per invadere tutta l'Europa

Le specie invasive, o "aliene", sono un problema per qualsiasi ecosistema della Terra. Una delle più terribili è il calabrone asiatico (Vespa velutina) - da non confondere con il 'calabrone gigante asiatico' (Vespa mandarinia) che NON esiste da noi - che espande il suo habitat di oltre 80 km all'anno e si trovano anche in Europa.

La cosa più assurda? L'analisi genetica ha rivelato che la loro rapida e diffusa infestazione in tutto l'ovest è stata probabilmente il risultato di una sola vespa che è arrivata in Francia, dalla Cina, nel 2004.

In particolare, la zoologa dell'University College Cork, Eileen Dillane e il suo team, ha analizzato tre geni del primo arrivo registrato del calabrone asiatico in Irlanda nell'aprile 2021 e li ha confrontati con sequenze di vespe trovate nell'Europa continentale. Tutti i geni erano geni mitocondriali, che vengono trasmessi lungo la linea femminile.

I risultati hanno indicato che la linea materna della vespa trovata a Dublino era la stessa osservata in tutta Europa. "I nostri risultati, insieme a quelli di altri gruppi, suggeriscono che l'intera popolazione di V. velutina in Europa, che ora conta potenzialmente milioni di individui, discende da un'unica regina arrivata dalla Cina circa 15-20 anni fa", spiegano i ricercatori sul Journal of Hymenoptera.

Il problema di questi calabroni è che predano le nostre api mellifere che non hanno lo stesso "sistema di difesa" delle api asiatiche.