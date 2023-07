Bastille Day, ecco come la Francia festeggerà la Festa nazionale!

Il 14 luglio è una data molto importante per la nazione francese, i cittadini fanno riferimento alla giornata odierna con la denominazione “la Fête nationale” o “le 14 juillet”, ma cosa festeggiano davvero? Beh, l’assalto della prigione di Bastiglia nel 1789 e per commemorare la Festa della Federazione del 1790!

La prima celebrazione si ebbe il 14 luglio 1790 e da allora è diventata una delle feste più importanti del paese. Ogni anno, la prole del popolo gallico si cimenta in attività, manifestazioni e creazioni che riflettono l’orgoglio nazionale e lo spirito di libertà che caratterizzano l’identità francese.

Nelle strade degli odierni Champs-Élysées avviene la tradizione più famosa del 14 luglio: la parata militare, famosa per essere una delle marce più grandi e antiche d’Europa. A presiederla, ci sono tutte le figure di spicco di ogni branca dell’esercito francese e viene osservata dal Presidente della Francia, Emmanuel Macron.

Un altro elemento tradizionale è lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che si tiene vicino alla Torre Eiffel, intorno alle 23:00. Questo genere di attrazioni pirotecniche è molto atteso in tutto il paese. Inoltre, degni di fama sono i balli dei pompieri (Bals des Pompiers), organizzati dai pompieri di tutta la Francia. Alla vigilia della notte del 14 luglio, le autorità aprono le porte delle loro caserme per accogliere feste vivaci aperte al pubblico, dove la comunità si riunisce in uno spirito di celebrazione e unità.

Insomma, se ne avete la possibilità, fate un salto a Parigi durante il 14 luglio: la città, che vive al ritmo delle celebrazioni, è più bella che mai!