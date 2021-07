Questo bastone di legno ha 4.400 anni e apparteneva forse a uno sciamano

Nei laghi o nei fiumi si fanno le migliori scoperte (come questa spada antica trovata in Polonia). A volte si trovano i cadaveri dei cavalieri, mentre altre volte degli oggetti davvero molto particolari. Come questo bastone vecchio 4.400 anni e appartenuto (molto probabilmente) a uno sciamano della Finlandia.

"Ho visto molte cose straordinarie durante il mio lavoro di archeologo delle zone umide, ma la scoperta di questa statuetta mi ha lasciato completamente senza parole e mi ha fatto venire i brividi", ha dichiarato l'archeologo Satu Koivisto. L'oggetto è stato trovato a Järvensuo, in un lago nel sud-ovest della Finlandia.

L'estremità del bastone ha la forma della testa di un serpente ed è stato ricavato da un unico pezzo di legno: è lungo 51 centimetri e ha uno spessore di 2,5 centimetri. "La statuetta è molto naturalistica e ricorda una biscia (Natrix natrix) o una vipera europea (Vipera berus)", scrivono i ricercatori sulla rivista Antiquity.

Lo scopo della figura? Potrebbe essere stata utilizzata come una semplice decorazione, o forse come un bastone utilizzato da uno sciamano, secondo i ricercatori. "Come ipotesi preliminare, sembra ragionevole collocare il manufatto nella sfera religiosa", scrivono i ricercatori. Secondo i documenti storici sulle credenze precristiane, infatti, "si credeva che gli sciamani fossero in grado di trasformarsi in serpenti", affermano gli esperti.

C'è solo un problema: il manufatto risale a molto prima che i finlandesi iniziassero a tenere registri scritti e i ricercatori non possono essere certi che le persone avessero le stesse credenze circa 4.400 anni fa.