Batosta per Bitcoin e altre Criptovalute: un Paese le tassa ufficialmente

Dopo l'ultima tornata regolamentativa europea, che ha visto passare una nuova serie di regole UE stringenti per i wallet crypto, arriva un'altra sonora batosta per i proprietari di valute digitali.

Per fortuna, non si parla delle nostre latitudini bensì dell'Indonesia, in cui il crescente volume di transazioni ha messo in stato di allerta il Tesoro con conseguenze a dir poco drastiche per gli utenti.

A quanto pare, infatti, già a partire da maggio 2022 nel Paese del sud-est asiatico arriveranno nuove tasse sulle transazioni effettuate in criptovalute, oltre all'imposta sul reddito sugli eventuali guadagni.

Scendendo più nello specifico, le nuove imposte sarebbero dello 0,1% in entrambi i casi ed entreranno in vigore tutte il giorno 1 maggio 2022, stando a quanto riportato da Reuters circa le dichiarazioni di un funzionario del Tesoro di Jakarta.

Una mossa dall'elevato valore simbolico per un'economia che ha visto crescere enormemente gli scambi di denaro sulla blockchain.

Spostandoci a Mosca, invece, sembra che la Russia voglia integrare le criptovalute direttamente all'interno dell'Economia Nazionale, nel contesto di una serie di manovre finanziarie volte a stabilizzare il Paese. Questo potrebbe portare a numerosi vantaggi, soprattutto dopo l'ondata sanzionatoria senza precedenti messa in atto dal blocco occidentale e da gran parte delle Nazioni contrarie all'aggressione russa in Ucraina.