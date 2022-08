Prima batosta per Elon Musk: un giudice nega l'accesso ai dati di Twitter

Prima battuta d'arresto per il team legale di Elon Musk nel processo contro Twitter: se ieri vi abbiamo spiegato che i dati riportati da Twitter potrebbero essere sbagliati e che Musk ha chiesto accesso ai dataset completi della compagnia, oggi scopriamo che il giudice che si occupa del processo ha bocciato la richiesta del miliardario.

Stando a quanto riporta The Verge, il giudice che si sta occupando del processo tra Elon Musk e Twitter, Kathaleen McCormick, avrebbe negato ai legali di Elon Musk l'accesso ai dati completi di Twitter, dopo che questi si sono rivelati potenzialmente scorretti o ingannevoli. Il motivo della discordia tra le due parti, in questo caso, è il calcolo del numero degli utenti attivi reali su Twitter (e quindi anche quello dei bot sulla piattaforma).

In particolare, come vi abbiamo già riportato in precedenza, i social usano i Daily Active Users (DAU) come indicatore del numero di utenti che si connettono alle loro piattaforme ogni giorno. Twitter, invece, usa un'unità di misura particolare, nota come mDAU, ovvero i Daily Active Users monetizzabili, cioè gli utenti giornalieri che vedono le pubblicità sulla piattaforma.

Questo dato escluderebbe a priori tutti i bot presenti su Twitter, giustificando le stime nettamente al ribasso della piattaforma, che invece cozzano con i dati sui bot di Elon Musk, secondo cui il numero di questi ultimi su Twitter sarebbe pari addirittura al quadruplo di quanto stabilito dal social network. Vi ricordiamo infatti che, secondo Twitter, i bot presenti sul social sarebbero pari al 5% degli utenti attivi giornalieri monetizzabili, mentre le stime di Musk, che si riferiscono ai DAU, parlano di un'incidenza dei bot per il 15-20% degli utenti totali della piattaforma.

Pare comunque che Elon Musk e i suoi avvocati non potranno usare i dati di Twitter sul numero dei suoi DAU per contestare le cifre fornite dal board dell'azienda in fase di acquisizione durante il processo: il giudice McCormick ha infatti spiegato che "Twitter ha confermato che le richieste dei legali di Musk sono troppo gravose, perché l'azienda non ha mai effettuato calcoli simili a quelli che le vengono domandati. La compagnia ha dimostrato che la richiesta della controparte è eccessivamente gravosa".

In particolare, a generare il verdetto sfavorevole al CEO di Tesla è stata la richiesta dei suoi legali di visionare i dati di ben 200 milioni di account inclusi negli mDAU giornalieri di Twitter per gli ultimi tre anni: si tratta di dati che la compagnia fondata da Jack Dorsey non ha mai prodotto e la cui produzione, secondo il giudice, potrebbe risultare quasi impossibile per la stessa Twitter.



Vi ricordiamo comunque che il processo tra Elon Musk e Twitter inizierà il 17 ottobre: al momento, infatti, sono in corso solo le fasi preliminari della causa, con la raccolta di dati e informazioni utili da entrambe le parti.