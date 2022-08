Batosta Intel ARC: partner fermano la produzione di GPU? Ecco il motivo

Un grosso produttore partner di Intel avrebbe fortemente ridimensionato se non addirittura fermato la produzione di schede video basate su Intel ARC Alchemist. Mentre lato CPU i lavori procedono a spron battuto, con Raptor Lake tutta nel 2022, ecco cosa accade nella divisione grafica.

A riportarlo è stato Igor's Lab. A quanto pare, uno degli AIB più importanti sulla piazza (dalle immagini si potrebbe fare riferimento a MSI ma non vi è esplicito riferimento) avrebbe fermato la produzione "per via di preoccupazioni di natura qualitativa". Come spiega Igor Wallossek, inoltre, "altri partner hanno almeno iniziato a ridimensionare le attività di marketing", un segno decisamente allarmante in virtù dei recenti rumor sulla possibile finestra di lancio di Intel ARC, vale a dire tra il 5 agosto e il 29 settembre 2022.

A pesare maggiormente sarebbe l'incertezza relativa alle prestazioni in funzione al prezzo, con quest'ultimo ancora totalmente sconosciuto almeno al grande pubblico per quel che riguarda le schede di riferimento. A quanto pare, Intel non sarebbe intenzionata a fornire questo genere di informazioni, rendendo le attività di distribuzione e collocamento sul mercato da parte dei partner molto più complesse, soprattutto in virtù di un'appetibilità finale tutta da scoprire.

Oltre al mistero sul prezzo e sulla domanda da parte del pubblico, inciderebbero anche fattori come un maggiore costo di gestione nel post vendita e lato RMA, oltre a un ecosistema software, tra cui i driver, ancora da ottimizzare.

Insomma, se già il lancio della prima generazione delle schede video di Intel era in salita, queste notizie potrebbero rallentare ulteriormente i piani dell'azienda statunitense, ammesso che tali indiscrezioni corrispondano al vero.