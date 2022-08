Battaglia in casa a colpi di overclock: l'i9-13900K a 6.0 GHz sfida l'i7-13700K

I risultati di benchmark dell'i7-13700K in overclock a 6.0 GHz hanno messo nero su bianco le potenzialità della generazione Intel Raptor Lake. Ma come se la cava il nuovo top di gamma assoluto spinto al limite?

A mostrarlo è stato Xiaochun su Baidu, sebbene si tratti comunque di risultati da prendere con le pinze mancando ancora diverse settimane al lancio.

A quanto pare, la CPU Intel Core i9-13900K a 24 Core sembra trovarsi a suo agio anche a 6.0 GHz, dal momento che il punteggio tirato fuori da CPU-Z per questo processore in modalità ibrida (e quindi con gli E-Core attivi e operativi, sebbene non sia nota la loro frequenza durante la prova) ci parla di 976 punti, circa il 3% in più rispetto all'i7 nelle medesime condizioni, pur ricordando che il punteggio ottenuto dal 13700K con gli E-Core spenti era superiore e pari a 983 punti.

Tutto questo in attesa della prova sul campo e di eventuali punteggi con esclusivo coinvolgimento dei P-Core (che come visto con l'i7 potrebbe consentire di ottenere un ulteriore spunto anche in termini di overclock).

Nel frattempo, ricordiamo che il CEO di Intel Pat Gelsinger ha indirettamente affermato di avere fretta nel lancio di Raptor Lake nel 2022, sia per quel che riguarda le CPU desktop che per il segmento notebook.