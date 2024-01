Dopo una battaglia, le formiche tra loro fanno qualcosa di incredibile

Parliamo delle formiche Matabele, creature straordinarie che hanno sviluppato un sistema di cura avanzato per i propri compagni feriti. Queste creature affrontano battaglie feroci contro le termiti per nutrirsi. Tali scontri, spesso cruenti, lasciano molte formiche con ferite gravi. Ma è qui che inizia la parte più sorprendente della loro storia.

Le formiche Matabele non si limitano a soccorrere i loro compagni feriti; hanno sviluppato una capacità sofisticata di identificare e trattare le infezioni batteriche. Il team di ricerca guidato dal Dr. Erik Frank dell'Università Julius-Maximilians di Würzburg ha scoperto che queste creature producono oltre 100 composti organici, tra cui 23 mai conosciuti prima dalla scienza, dalla loro ghiandola metapleurale.

Tali composti non solo hanno proprietà antimicrobiche, ma contribuiscono anche alla guarigione delle ferite in altri modi. La loro abilità non si ferma qui. Le formiche sono in grado di distinguere tra ferite infette e non, riservando i loro preziosi trattamenti solo per quelle più gravi. Questa discriminazione è vitale, poiché la produzione delle molecole richiede un notevole sforzo.

La ricerca ha rivelato che le formiche infette isolate hanno un tasso di sopravvivenza del 22%, rispetto al 90% di quelle che ritornano al formicaio, dimostrando l'efficacia del trattamento. La natura, ancora una volta, si rivela una fonte inesauribile di ispirazione e conoscenza, con le formiche Matabele che ci insegnano l'importanza della cura reciproca e dell'innovazione biologica.

