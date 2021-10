Questi batteri hanno divorato un chiodo di ferro in soli tre giorni

I microrganismi sono utili in molti campi: dai batteri che mangiano il petrolio, rappresentando una grande risorsa in caso di fuoriuscita, a quelli che, come in questo nuovo studio, mangiano perfino il metallo. Questo è un ottimo modo per ripulire i rifiuti tossici delle miniere, che solo nel 2017 hanno causato miliardi di chili di scorie.

Un team di ricercatori guidati dal biotecnologo Nadac Reales del Cile, infatti, potrebbe aver trovato la soluzione ai composti altamente inquinanti dell'estrazione mineraria: un tipo di batterio capace di mangiare un chiodo in soli tre giorni. Questo metodo potrebbe tornare utile a tutti i Paesi della Terra, resta solo da vedere se riceverà gli investimenti adeguati.

Protagonista dello studio è stato il Leptospirillum, un batterio estremofilo trovato in un gayser di un campo geotermico situato nelle Ande del Cile a 4.200 metri dal livello del mare (gli estremofili potrebbero essere la chiave per trovare la vita aliena?). Questi batteri prosperano in un ambienta altamente acido e, all'inizio degli esperimenti, un chiodo è stato divorato in due mesi.

Dopo due anni di studi, gli scienziati sono riusciti a ridurre sostanzialmente il tempo necessario per divorare il metallo. I batteri, così come emerso dai test, non sono dannosi per l'uomo o l'ambiente. Alla fine del processo, del chiodo è rimasto soltanto un liquido noto come lisciviante; questo residuo può essere utilizzato per rimuovere il rame dalla roccia in un modo molto più rispettoso per l'ambiente.

Il Cile è il principale produttore di rame al mondo, e questa tecnica potrebbe aiutare il Paese ad inquinare di meno.