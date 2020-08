I batteri potrebbero sopravvivere a un viaggio da Marte alla Terra: ci sono forse le prove

Dei campioni di un genere di batterio altamente resistente chiamato Deinococcus, che può essere trovato in alto nella nostra atmosfera, è ufficialmente sopravvissuto per tre anni nel vuoto dello spazio. Il tutto "combattendo" contro microgravità, radiazioni ultraviolette intense e temperature estreme mentre si trovava all'esterno dell'ISS.

Lo studio aggiunge nuovo peso alla controversa teoria della panspermia, secondo la quale la vita non abbia avuto origine sulla Terra, ma è arrivata da altre parti dell'Universo. Dopo tre anni essere stati "attaccati" all'esterno della ISS, i corpicini essiccati dei batteri - più spessi di 0.5 mm - sono sopravvissuti al loro viaggio intorno alla Terra. Quelli più piccoli, tuttavia, sono sopravvissuti per un pelo.

A giudicare dal livello di decadimento mostrato sui campioni, specialmente sulla superficie, i ricercatori prevedono che un batterio di solo un millimetro di spessore possa sopravvivere fino a otto anni nello spazio. "I risultati suggeriscono che il Deinococcus resistente alle radiazioni possa sopravvivere durante un viaggio dalla Terra a Marte e viceversa, che è di diversi mesi o anni", afferma il biologo Akihiko Yamagishi dell'Università di Tokyo.

Altri studi che hanno ospitato spore di batteri (specialmente quelli di Bacillus subtilis) all'interno della ISS suggeriscono che alcune forme di vita microscopiche possano durare nello spazio quasi sei anni. Molte spore batteriche sono incredibilmente resistenti e alcune possono rimanere dormienti per anni e anni. Questo è in parte il motivo per cui sono stati utilizzati per dimostrare la fattibilità della panspermia.

Se un ammasso di spore simili ai batteri si trovasse in rotta di collisione con la Terra, distribuito da polvere spaziale, asteroidi, comete o meteoriti, potrebbe teoricamente percorrere grandi distanze e sopravvivere all'ingresso nell'atmosfera terrestre. Un lavoro precedente ha dimostrato che i batteri possono sopravvivere nello spazio se protetti da una roccia.

Ovviamente sono necessarie ulteriori ricerche prima di poter dire con certezza se la panspermia possa essere realmente possibile, ma questi studi non fanno altro che aumentare la nostra conoscenza su questo incredibile argomento.