I 'batteri-vampiro' sentono l'odore del tuo sangue in meno di 1 minuto

In uno studio pubblicato su eLife, i ricercatori hanno scoperto quello che descrivono come "vampirismo batterico", identificando particolari tipi di batteri che sono attratti dal sangue umano - un'attrazione che può portare a infezioni mortali.

Il team della Washington State University e dell’Università dell’Oregon, spiega come questi batteri mortali vengono attratti dal siero (la parte liquida del nostro sangue) a causa dei nutrienti e dell’energia che fornisce loro. Questa non parliamo dunque dei batteri presenti nella nostra borraccia.

Questo può essere un problema particolare per le persone con malattia dell’intestino irritabile (IBD), dove il sanguinamento intestinale può offrire ai batteri intestinali una via d’ingresso nel flusso sanguigno.

"I batteri che infettano il flusso sanguigno possono essere letali", afferma il microbiologo Arden Baylink della Washington State University.

I ricercatori hanno quindi utilizzato un dispositivo personalizzato per analizzare piccole quantità di fluido e un microscopio ad alta potenza per studiare l’interazione tra batteri e sangue. I risultati sono decisamente inquietanti.

Si è infatti scoperto che ceppi di tre batteri noti per causare infezioni mortali, appartenenti alle specie Salmonella enterica, Escherichia coli e Citrobacter koseri, sono letteralmente attratti dal siero umano.

Inoltre, il team ha identificato alcune interazioni biologiche: sembra che l'amminoacido serina sia una delle sostanze chimiche che i batteri possono percepire, cercare e consumare, tramite particolari recettori proteici.

Negli esperimenti condotti per lo studio, questi tipi di batteri hanno impiegato meno di un minuto per rendersi conto che il sangue era nelle vicinanze, dirigendosi immediatamente verso di esso. No, non si tratta di un film horror.

L’idea è che questi batteri si attacchino all’emorragia interna che spesso accompagna l’IBD, ed è così che possono verificarsi incidenti mortali. Si ritiene che circa l’1,3% della popolazione degli Stati Uniti, ovvero circa 3,1 milioni di persone, soffra di malattie infiammatorie intestinali che possono poi portare ad altre malattie croniche e complicazioni.

"Imparando come questi batteri sono in grado di rilevare le fonti di sangue, in futuro potremmo sviluppare nuovi farmaci che bloccano questa capacità. Questi farmaci potrebbero migliorare la vita e la salute delle persone con IBD che sono ad alto rischio di infezioni del sangue", afferma l’immunologo Siena Glenn, della Washington State University.

Dopo aver visto i fossili dei pesci vampiro, questa volta sembra davvero un incubo. Tuttavia, analizzando gli aspetti positivi sarà presto possibile individuare delle terapie mirate per alcune patologie come l’IBD.

