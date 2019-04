La batteria da 18.000 mAh di Energizer per smartphone è stata un flop

Il popolare produttore di batterie Energizer ha fatto il suo debutto al Mobile World Congress con un prototipo di smartphone Android spesso circa un pollice e caratterizzato da una gigantesca batteria da 18.000 mAh, battezzato P18K Pop e prodotto da una compagnia francese.

18.000 mAh rispetto alle batterie medie degli smartphone da 3.000 mAh avrebbe rappresentato un passo in avanti significativo per il mercato del mobile, ma a sfavore del progetto giocava l'aspetto puramente estetico in quanto il dispositivo aveva uno spessore pari a tre iPhone sovrapposti.

Il telefono ha comunque suscitato la curiosità ed attenzione della stampa specializzata, ma il tutto non si è tradotto in vendite in linea con le aspettative.

Avenir Telecom, la compagnia di Marsiglia infatti oggi ha annunciato di aver chiuso la campagna Indiegogo che nelle loro intenzioni avrebbe dovuto finanziare l'intero progetto. Come si può vedere nella pagina ufficiale, P18K si è fermato a soli 13.384 Euro raccolti, contro il milione di Euro che rappresentava l'obiettivo del produttore. Solo 11 persone hanno deciso di contribuire alla raccolta fondi.

A livello tecnico, il P18K includeva una fotocamera frontale scorrevole ed una posteriore con sensore di profondità, mentre per quanto riguarda il sistema operativo le intenzioni della società erano di preinstallare Android 9.0 Pie. Confermata anche la presenza del supporto alla radio FM.