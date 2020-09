Questa è la batteria del futuro: ecologica, sicura e dura fino 28 mila anni

Quando si parla di batterie emergono molti dubbi sulla loro durabilità e sicurezza: ogni tanto ci sono casi di smartphone con batterie agli ioni di litio che esplodono e spesso si parla dei problemi con il loro riciclo, preoccupando utenti ma anche la comunità scientifica. Una startup americana però potrebbe aver trovato una soluzione...per “sempre”?

L’azienda NDB Inc. ha creato una batteria ai nano-diamanti (di cui il nome NDB, nano diamond battery) e completato anche due test ufficiali per provare il loro corretto funzionamento. L’innovazione del prodotto offerto da NDB consiste nella creazione di un rivestimento di nano-diamante realizzato a partire dal carbonio-12, il quale non è radioattivo, è altamente resistente e previene le perdite di radiazioni. Questo strato funge da protezione alla batteria creata a partire dalle scorie nucleari di carbonio-14 in grado di durare fino a 28.000 anni.

Ma la durata non è l’unico beneficio di questa batteria: essa non genera emissioni di carbonio durante il funzionamento, ha una potenza superiore rispetto alle batterie a litio ed è più economica di queste ultime grazie all’utilizzo del materiale nucleare di scarto. Altro beneficio è la parziale risoluzione del problema dello smaltimento dei rifiuti nucleari.

L’obiettivo finale di NDB è quello di utilizzare questa nuova tecnologia praticamente ovunque: nei piccoli borghi dove serve elettricità ma non ci sono le infrastrutture adeguate, in tutti i dispositivi elettronici (PC, smartphone, tablet, smartwatch, etc.) e anche in veicoli elettrici, aerei, treni e altro ancora. Il prototipo attualmente a disposizione dell’azienda necessita ancora di test, ma secondo NDB potrebbe divenire realtà ed essere venduto nei negozi in meno di due anni. Addirittura, la startup americana avrebbe già contattato i primi clienti che utilizzeranno una “versione beta” della batteria: tra questi ci sarebbero una compagnia “leader mondiale nel settore aerospaziale” e altre aziende del settore nucleare.

