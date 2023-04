La batteria del futuro è qui: è completamente commestibile

Se la batteria che funziona con due gocce d'acqua non vi è bastata, ora c'è un nuovo tipo di batteria ricaricabile realizzata con sostanze completamente commestibili: può dissolversi in modo sicuro nello stomaco una volta esaurita la sua funzione.

Il prototipo delineato in un nuovo studio pubblicato su Advanced Materials, funziona con soli 0,65 volt e fornisce una corrente di 48 microampere per ben 12 minuti. Si tratta dell'intervallo necessario per fornire alimentazione a minuscoli dispositivi elettronici.

"Gli usi potenziali futuri vanno da circuiti e sensori commestibili in grado di monitorare le condizioni di salute all'alimentazione di sensori per monitorare le condizioni di conservazione degli alimenti. Inoltre, dato il livello di sicurezza di queste batterie, potrebbero essere utilizzate nei giocattoli per bambini, dove c'è un alto rischio di ingestione ", afferma il principale autore Mario Caironi, ricercatore di elettronica molecolare presso l'Istituto Italiano di Tecnologia.

Come si può vedere nel link in calce, i suoi componenti includono: la vitamina riboflavina per l'anodo della batteria (la sua estremità "negativa") e l'integratore quercetina come catodo (la sua estremità "positiva"). L'elettrolita, ovvero colui che genera la carica elettrica, è costituito da una soluzione acquosa e il separatore che previene i cortocircuiti è costituito da nori, l'alga che solitamente mangiamo nei ristoranti giapponesi.

Inoltre troviamo il carbone attivo, spesso usato per trattare gli avvelenamenti, che è incluso per aumentare la conduttività elettrica, mentre i contatti esterni che trasferiscono l'elettricità a un altro dispositivo sono realizzati con cera d'api, collegata poi all'oro decorativo per uso alimentare.

La batteria mantiene la sua carica per decine di cicli, anche se al momento può essere ricaricata solo all’esterno del nostro corpo. Il prototipo ha una dimensione di circa un centimetro quadrato, ma il team sta già lavorando per renderlo più piccolo.

In cosa potrebbe essere utile? Sicuramente a differenza della batteria fatta di sabbia, potrebbe venir impiegata durante esami diagnostici in ambito medico, o meglio ancora nel controllo della qualità dei cibi da noi ingeriti.

"Sebbene le nostre batterie commestibili non alimenteranno le auto elettriche, sono la prova che le batterie possono essere realizzate con materiali più sicuri rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio", afferma uno dei coautori dello studio Ivan Ilic, scienziato di accumulo di energia sostenibile dell'Istituto Italiano di Tecnologia.