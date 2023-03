La batteria dell'iPhone durerà di più grazie a... Telegram

Mentre WhatsApp sostituisce i numeri con gli username guardando a Telegram, quest'ultima non rimane certo a guardare, proseguendo il suo percorso verso un sistema sempre più attento ai suoi utenti e all'esperienza d'uso in generale.

L'ultimo aggiornamento guarda dritto agli utenti Apple, in diretta conseguenza alle novità introdotte con la modalità di risparmio energetico per Mac. Infatti, la principale novità dell'update riguarda la medesima opzione in arrivo sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo della mela, tra cui quindi iPhone e iPad.

Proprio come su desktop, sui dispositivi Apple si potrà impostare l'entrata in funzione del risparmio energetico quando si raggiunge una determinata percentuale di autonomia residua. Inoltre, gli utenti potranno personalizzare questa modalità e scegliere in maniera manuale quanto andrà a impattare su animazioni ed effetti.

L'opzione può essere trovata semplicemente aggiornando Telegram all'ultima versione dall'App Store, nelle Impostazioni dell'App.

Nello stesso pacchetto, viene migliorata anche la gestione della velocità di gestione di video e audio, che potrà essere modificata semplicemente tenendo premuto il relativo pulsante. Oltre a risparmiare batteria, però, vi ricordiamo che su Telegram si possono risparmiare anche dati mobili, tramite alcune semplici accortezze che riguardano anche e soprattutto il download di allegati e file multimediali che vengono inviati o automaticamente scaricati da gruppi e canali.