Ecco la prima batteria al mondo fatta di sabbia: Realtà o finzione?

Quando si parla di energie green e rinnovabili si pensa inevitabilmente all'utilizzo di materiali altamente costosi, tuttavia, non è sempre così. Un team di ricercatori finlandesi ha realizzato la prima batteria fatta interamente di sabbia.

Il forte allarmismo legato al surriscaldamento globale e la forte spinta verso le energie rinnovabili ha fatto sì che la Finlandia fosse la prima a dare una concreta risposta nella ricerca di nuove modalità per immagazzinare energia a lungo termine.

Markku Ylönen e Tommi Eronen, due giovanissimi ingegneri finlandesi hanno realizzato la prima batteria a sabbia, perfettamente funzionante e che può essere impiegata per immagazzinare energia da fonti rinnovabili per mesi e mesi, cercando così di risolvere uno dei gravi problemi sulla fornitura per l'intero anno.

Si tratta di un'alternativa che appare anche molto più economica proprio perché ad essere impiegati non sono il litio o altro materiale raro e costoso bensì un cilindro isolante che contiene al suo interno tonnellate di sabbia.

Così come avviene con i sistemi di accumulo convenzionali e oggi in uso, quando l'energia viene generata da fonti rinnovabili quali ad esempio pannelli fotovoltaici o impianti eolici, questa verrà diretta verso la batteria di sabbia.



Giunta qui, non vi sarà più richiesto lo spostamento di elettroni, come avviene in alcuni dei sistemi ad oggi in uso, bensì la batteria andrà ad utilizzare il riscaldamento resistivo affinché la temperatura dell'aria venga aumentata e poi successivamente trasferita.

Si tratta di una modalità del tutto innovativa ed efficace poiché una grande torre di sabbia ha del grande potenziale per poter immagazzinare energia, inoltre costa poco e può mantenere il calore ad una temperatura stabile per mesi e mesi ed inoltre, ultimo ma non meno importante, non si riscontrano problemi legati allo smaltimento una volta terminato il suo compito.