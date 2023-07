Altro che batteria rimovibile: Laser ripara display di iPhone senza smontarlo

Se l'obbligo a tornare alle batterie rimovibili ha le sue ragioni, tra cui l'impatto ecologico e un maggiore tasso di riparabilità, dall'altro lato c'è chi sta sviluppando una tecnologia per certi versi rivoluzionaria, in grado di riparare uno smartphone senza neanche toccarlo.

A mostrarlo in azione è stato il canale YouTube Spare Parts, che ha mostrato in azione questa incredibile tecnologia: si tratta di un laser di nuova generazione che potrebbe rivoluzionare l'assistenza tecnica nei confronti di una delle componenti più delicate, costose e imprescindibili dei nostri smartphone, cioè il display.

Potete osservarlo in azione nel video che trovate in calce, in cui si vede chiaramente la sua capacità di aggiustare lo schermo OLED di un iPhone senza neanche aprirlo e, soprattutto, mentre il dispositivo è acceso e funzionante.

Chiaramente, questo metodo funziona solo per danneggiamenti a carico dello schermo, come linee di pixel non funzionanti. Ciò significa che se i danni sono al vetro oppure ai cavi del display, si dovrà comunque intervenire manualmente. A ogni modo, si tratta di una trovata molto interessante per sostituire un'operazione altrimenti molto costosa e soprattutto invasiva, senza neanche il rischio di dover avere a che fare con prodotti di terze parti di provenienza ignota e di qualità inferiore rispetto ai pezzi originali.

Nel frattempo, sempre a proposito di riparazioni, ricordiamo che a fine giugno 2023 Apple ha esteso il servizio Self Service Repair a diversi nuovi prodotti del suo portfolio.