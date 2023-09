Che fine faranno le batterie delle auto elettriche usate?

Se pensiamo al mercato dei veicoli elettrici e a quanto rapidamente questo stia crescendo negli ultimi anni, è più che lecito domandarsi se le materie prime inizieranno a scarseggiare e cosa faremo con le batterie dopo il loro esaurimento. Quest'ultimo problema però potrebbe essere meno urgente del previsto.

La richiesta di risorse per la produzione di batterie è in aumento ed è ormai chiaro che un numero sempre maggiore dovrà essere riciclato; un'impresa impegnativa, data la difficoltà nel riconvertirle in materiali grezzi.

Fortunatamente però, un processo più semplice noto come 'second life', sarà la chiave per il loro riutilizzo nel prossimo futuro.

Dopo che le auto elettriche avevano superato la soglia delle vendite del 5% nel 2021, si credeva che avremmo avuto un surplus di batterie; tuttavia così non è stato, e tra i motivi possiamo trovare anche l'inaspettato aumento della loro durata vitale - dai 5 anni stimati inizialmente ai più recenti 8-10 anni. E con le nuove tecnologie, questo numero è destinato a salire ancora.

Al momento il vero problema dell'industria è l'opposto, ovvero la mancanza di batterie già usate. Questo ha portato all'aumento del prezzo, paradossalmente persino maggiore - in molti casi - rispetto ad una batteria nuova di zecca. Chi sperava di acquistarne una per lo stoccaggio di energia pulita ora dovrà competere con il reindirizzamento di tali risorse vero barche o case.

Sicuramente il riutilizzo si rivelerà un problema a lungo andare, ma considerando l'aspettativa di vita per le batterie second life decisamente più lunga (specialmente se usate in ambienti diversi dalla guida), quel giorno è ancora lontano.