Le batterie del futuro saranno alimentate da carburanti biologici?

La natura fornisce spesso aiuto e ispirazione alla scienza per creare materiali sempre più resistenti, elastici e indistruttibili. Essa ha alle spalle miliardi di anni di pratica e l’evoluzione, in questo immenso arco di tempo, è riuscita a creare strutture meravigliose ed incredibili.

Pensiamo, per esempio, alle formiche che possono trasportare 5000 volte il loro peso, o le ragnatele che, in proporzione, sono 5 volte più resistenti dell’acciaio, o ancora pensiamo alle capacità rigenerative di certe creature in grado di rigenerare completamente qualsiasi pezzo del loro corpo.

Anche la scoperta di un gruppo di ricercatori appartenenti ad alcune Università di Cina e Giappone mette in luce il funzionamento di una proteina che rende la cellula, capace di sintetizzarla, una delle macchine termiche più efficienti della natura.

Questa proteina viene utilizzata per il metabolismo dell’idrogeno per produrre energia. Utilizzata la spettroscopia e la trasformata di Fourier (uno strumento matematico in grado di digitalizzare un segnale senza ridurne il contenuto informativo), i ricercatori hanno studiato il percorso che compie un protone H+ nel suo attraversare l’enzima.

La scoperta potrebbe aprire le porte alla creazione di future celle a biocarburante capaci di fornire energia in maniera più efficiente.

Il percorso del protone inizia dalla zona funzionale della proteina, composta da un atomo di Nichel ed uno di Ferro [Ni-Fe]. Questo sito attivo Ni-Fe è circondato da moltissimi amminoacidi specifici.

Benché siano stati pubblicati molti studi riguardo il metabolismo dell’idrogeno, qualche segreto riguardo questa proteina rimane ancora sconosciuto e, in particolare, rimane ancora nebuloso il percorso di trasferimento del protone, almeno fino ad ora.

Lo studio congiunto tra Giappone e Cina sembra, infatti, aver risolto il problema dell’allungamento e della frequenza con cui si formano i legami idrogeno.

Secondo lo studio una delle quattro cisteine (quella che occupa la posizione 546 della catena) di cui è composta la proteina, insieme all’amminoacido Glutammico in posizione 34 e una molecola di acqua, sono cruciali per il trasferimento del protone.

Regolano il trasporto formando, via via che il protone attraversa la proteina, legami idrogeno.

Riuscire a capire come il protone si muove all’interno della proteina è il primo passo per riuscire, magari in un futuro prossimo, a creare celle di biocombustibile altamente efficienti.