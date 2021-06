Batterie al litio, ecco la tecnologia che le ricarica in appena 10 minuti

Mentre attendiamo con impazienza di provare sul campo il sistema Xiaomi HyperCharge, che consente di effettuare una carica completa in appena 8 minuti grazie alla ricarica a 200W, apprendiamo di un'interessante innovazione tecnologica sulle batterie al litio.

Lo studio, condotto dal Dott. Yazami della Nanyang University, già noto per altre innovazioni nel campo come l'invenzione dell'anodo di grafite per batterie al litio del 1983, ha portato alla creazione di una nuova tecnologia ben sette volte più rapida della ricarica rapida adottata da Tesla.

Il nuovo metodo si basa sulla cosiddetta Voltammetria non lineare, in cui la corrente viene erogata appunto in maniera differente durante tutto il ciclo di ricarica mantenendo costante il voltaggio fino alla soddisfazione di determinati parametri che ne determinano la progressione verso l'alto e quindi fino alla ricarica completa. Questo metodo consente inoltre alle batterie di effettuare delle brevi pause durante il processo di ricarica e alla radice anche il processo chimico di ricarica risulta differente rispetto al metodo tradizionale.

Un passo in avanti che dovrebbe garantire anche una maggiore longevità rispetto agli attuali metodi di ricarica rapida, come spiega il Dott. Yazami: "Questa tecnologia di ricarica rapida può ridurre la pressione sulla batteria per prolungarne la durata. Probabilmente allungherà la vita del pacco batterie dei veicoli elettrici da 5 anni a 10 anni perché questa tecnologia può ridurre la produzione di calore... Il mio sogno per il futuro è poter caricare le batterie dei veicoli elettrici in soli 10 minuti per un'autonomia di 800 chilometri".