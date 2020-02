Batterie di smartphone e tablet sostituibili: l'UE valuta l'obbligo per i produttori

Dopo il si allo standard di ricarica unico, la Commissione Europea guarda nuovamente al mercato dell'elettronica. Secondo un progetto di legge trapelato in rete, che con ogni probabilità sarà presentato a metà marzo, è allo studio un piano per obbligare i produttori a rendere le batterie dei prodotti hi-tech facilmente sostituibili.

Il progetto, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, si applicherà a smartphone, tablet, auricolari wireless e simili. Qualora la proposta dovesse essere approvata, si tratterebbe di una grana di non poco conto per i progettisti, che negli ultimi tempi si sono affidati sempre più a soluzioni integrate che rendono difficile la sostituzione delle celle in caso di malfunzionamenti o usura.

La proposta fa parte di un piano ad ampio raggio, attraverso cui la Commissione Europea mira a favorire il riciclaggio, il riutilizzo delle materie prime ed una produzione più sostenibile. Inoltre, secondo i commissari, la possibilità di sostituire le batterie più facilmente (come avveniva fino a qualche anno fa), amplierà il ciclo di vita di un prodotto, riducendo al contempo i rifiuti.

Nel documento viene anche descritto descritto un processo che dovrà portare alla creazione di un sistema di raccolta europeo per i vecchi telefoni cellulari, tablet e caricabatterie, oltre che una produzione più sostenibile di batterie.

Siamo sicuri che, come fatto anche in passato, anche questa nuova proposta scatenerà non poche polemiche tra i produttori. Apple infatti si è fermamente opposta allo standard di ricarica unico.