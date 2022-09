Le batterie degli smartphone Samsung Galaxy si gonfiano: tornano segnalazioni

Lo scorso luglio l’ondata di caldo fece gonfiare le batterie degli smartphone Samsung Galaxy a sorpresa di molti utenti ma, a quanto pare, non è più un caso isolato alle condizioni meteorologiche. Un rinomato YouTuber è tornato a segnalare un grave gonfiore delle batterie su molti dispositivi mobili Samsung in suo possesso.

Secondo quanto segnalato da Arun Maini, alias Mrwhosetheboss, in uno dei suoi ultimi video, tra tutti i dispositivi conservati su uno scaffale alla stessa temperatura, i modelli Samsung sono gli unici ad avere mostrato questo problema con le batterie. Se durante l’estate scorsa i telefoni interessati erano il Galaxy Note 8 del 2017, il Galaxy S6 del 2015 e il Galaxy S10 del 2019, oggi il numero sembra aumentare con altri esemplari della medesima gamma. Al contrario, Maini ha aggiunto che dispositivi Apple, Google e Asus non soffrivano di questo problema.

L’indagine di Mrwhosetheboss è stata poi allargata ad altri utenti e content creator, i quali lo hanno contattato nelle scorse settimane per segnalare altri rigonfiamenti della batteria. Nello specifico, Maini ha scoperto che anche il Galaxy S8 del 2017, Galaxy S10e e Galaxy S10 5G del 2019, e il Galaxy Z Fold 2 del 2020 hanno presentato un visibile rigonfiamento sul retro.

Altre segnalazioni sono poi giunte, come si vede nel filmato, da content creator di tutto rispetto come Marques Brownlee e JerryRigEverything. Quest’ultimo in particolare ha spiegato che, in caso di inattività, gli elettroliti contenuti nella batteria formano lentamente un gas all’interno della custodia in seguito a una reazione non precisata. Ricordando i casi di esplosione delle batterie dei Galaxy Note 7, JerryRigEverything ha teorizzato problemi nel controllo qualità di Samsung.

Al momento manca una risposta definitiva, ma aumentano le testimonianze da parte di utenti, famosi e non. Come si concluderà la vicenda? Staremo a vedere.

