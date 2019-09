Le batterie di Tesla montate su uno shuttle di SpaceX, una collaborazione interessante

Alcuni giornalisti si sono accorti, appostandosi presso il sito di test Boca Chica di SpaceX in Texas, luogo simbolo della compagnia, che l'azienda spacetech ha installato quattro batterie della rinomata Tesla Model S in uno dei serbatoi della Starship MK1, il famoso shuttle della compagnia, ormai quasi completo.

Entrambe guidate dal celeberrimo miliardario Elon Musk, il miglior leader del momento, si tratta di una interessante collaborazione e grande esempio di multidisciplinarità. D'altronde il problema energetico è una delle più grandi sfide da affrontare in questo secolo, specialmente quando si parla di viaggi spaziali (di qualsiasi tipo); e Tesla pone grande enfasi sulle sue batterie, capaci ora di durare fino a 20 anni, certamente all'avanguardia.



Il prototipo è il primo veicolo di prova (in scala reale) dello shuttle di SpaceX, progettato per trasportare fino a 100 passeggeri in molte destinazione, tra cui non manca certo Marte. Un prototipo in scala ridotta, chiamato "Starhopper", era già stato messo alla prova durante l'anno, aprendo la strada a quella che sarà l'esperienza di Starship MK1.



"La metà superiore con le pinne in avanti e i serbatoi di testata probabilmente si impilano mercoledì," ha twittato Musk. "Tre [motori Raptor] già installati".



Le batterie Tesla appena istallate avrebbero il compito di aiutare Starship a muovere le pinne menzionate nel tweet. Tesla e SpaceX hanno già collaborato in passato, in particolare per sviluppare nuovi materiali e tecniche di produzione, utili ad entrambi i colossi. Sicuramente hanno molto da darsi a vicenda. Pare infatti che SpaceX voglia prestare la sua tecnologia missilistica per la nuova Roadster di Tesla. Che dire? un'accoppiata vincente.