Questo batterio è così colossale che può essere visto a occhio nudo: scienziati stupiti

Un nuovo studio recentemente pubblicato sulla rivista Science ci mostra un batterio che ha superato tutti i record: è così grande che può essere visto a occhio nudo. La cellula batterica è paragonabile per dimensioni e forma a una ciglia umana lunga un centimetro.

Stiamo parlando di qualcosa circa 5.000 volte più grande della maggior parte degli altri batteri conosciuti. "Per mettere le cose in prospettiva, è l'equivalente per gli esseri umani di incontrare un altro essere umano alto come l'Everest", ha dichiarato Jean-Marie Volland, primo autore dello studio e biologo marino del Lawrence Berkeley National Laboratory.

Il protagonista del primato e della storia si chiama "Thiomargarita magnifica" ed è stato scoperto per la prima volta da Olivier Gros, un professore di biologia marina all'Université des Antilles in Guadalupa, in una palude di mangrovie. Lo scienziato inizialmente pensava che fosse un eucariota, il tipo di cellule di cui sono costituiti animali e piante, ma dopo aver esaminato il batterio si è dovuto ricredere.

La maggior parte delle cellule batteriche sono microscopiche, in genere lunghe circa due micrometri; gli "esemplari" più grandi possono essere poche centinaia di micrometri, una dimensione che gli scienziati hanno precedentemente ritenuto essere il massimo teorico. Tuttavia la Thiomargarita magnifica batte ogni record e aspettativa: misura 20.000 micrometri, 2 centimetri.

Una scoperta, insomma, che sconcerta tutti gli addetti ai lavori. Fortunatamente per tutti “non sono agenti patogeni pericolosi per l'uomo. Non credo che abbiamo problemi con gli esseri umani", ha osservato Gros. Gli addetti ai lavori devono capire adesso il motivo di queste dimensioni abnormi, anche che credono che sia a causa della "chemiosintesi", processo che fa ottenere nutrimento dall'idrogeno solforato che si trova nel sedimento delle mangrovie.