Per osservare il batterio più grande del mondo non serve un microscopio, ma solo gli occhi

Siamo abituati a pensare che virus e batteri abbiano sempre delle dimensioni microscopiche, ma non è sempre così. Talvolta è possibile incontrare delle specie così grandi da essere visibili ad occhio nudo, come il batterio decompositore scoperto nel 2022 da un team di ricercatori internazionali.

Il Thiomargarita magnifica è una specie che è stata trovata all'interno di una foresta di mangrovie nelle Piccole Antille francesi. Si trovava sotto un cumolo di foglie affondate dalla marea e in un primo momento gli scienziati non capirono che si trattava di un batterio. Era infatti troppo lungo per ricordare un microbo e 5.000 volte più grande della maggioranza dei batteri presenti nel nostro organismo.

"All'inizio ci era parso un'ifa fungina" ha chiarito Jean-Marie Volland, tra gli autori della sua scoperta e ricercatore del Joint Genome Institute al Lawrence Berkeley National Laboratory, negli Stati Uniti. Poi però i biologi si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava. "La sua struttura era troppo diversa da un fungo e il fatto che fosse sommerso nell'acqua salmastra di una mangrovia ha cominciato ad insospettirci".

Analizzandolo in laboratorio, gli scienziati si sono resi così conto che la sua superficie non era formata da cellule, ma da una membrana unica. Una condizione che è presente solo negli organismi unicellulari. Il suo DNA inoltre era incapsulato da un'ulteriore membrana interna, una caratteristica che lo distanziava di parecchio dal resto dei procarioti e che lo avvicinava di parecchio agli eucarioti, come gli animali.

Studiando le sue caratteristiche interne, i biologi furono però costretti a riconoscere che si trattava di un batterio, il più grande conosciuto attualmente dalla scienza, misurando circa 10-20 mm di lunghezza, più di alcune ciglia umane. Le sue proprietà ibride lo rendono un batterio alquanto particolare, che ha destato anche l'interesse di alcuni biologi evoluzionisti. Secondo infatti alcune teorie evolutive, i primi organismi multicellulari comparvero sulla Terra sorgendo da una creatura molto simile.

Non si tratta di una specie patogena per l'uomo o per gli animali. Si tratta di un organismo chemiosintetico, in grado ovvero di produrre zuccheri ossidando i composti di zolfo prodotti dalla materia organica in decomposizione. La sua specie presenta anche milioni di copie del suo genoma, una condizione che potrebbe rivelarsi molto utile in futuro.

Al momento non è neppure un batterio molto resistente ai farmaci, un indizio del fatto che l'ambiente naturale in cui è stato ritrovato non è soggetto particolarmente all'inquinamento.