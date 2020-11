Ecco a voi il batterio che è sopravvissuto nello spazio per un anno intero

Lo spazio per noi esseri umani può essere davvero letale. Lì, nel freddo vuoto dell'Universo e lontani dalla nostra bella Terra, nessun uomo sopravviverebbe. Lo sanno bene gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale che, nonostante siano protetti, non possono starci troppo a lungo. Le cose cambiano, però, per un piccolo batterio.

Stiamo parlando del Deinococcus radiodurans, rimasto vivo e vegeto dopo un anno trascorso a vivere su una piattaforma appositamente progettata fuori dal modulo pressurizzato della Stazione Spaziale Internazionale. Le cellule batteriche sono state disidratate, spedite alla ISS e collocate nella Exposed Facility, una piattaforma esposta all'ambiente spaziale.

In questo caso, i batteri si trovavano dietro una finestra di vetro che bloccava la luce UV a lunghezze d'onda inferiori a 190 nanometri. Non si tratta del record più lungo nello spazio di questo piccolissimo batterio, poiché nel 2015 è stato tenuto all'esterno della stazione orbitante per tre interi e lunghi anni (un anno all'interno dell'ISS causano già problemi a noi esseri umani).

Il Deinococcus radiodurans del nuovo studio è stato ripotato sulla Terra e gli esperti hanno studiato quello che era successo. Nonostante il tasso di sopravvivenza fosse molto più basso per i batteri spaziali, i sopravvissuti sembravano stare bene, anche se erano diventati leggermente diversi dai loro fratelli della Terra (così come potrete osservare in calce).

Quelli all'esterno dell'ISS erano ricoperti da piccole protuberanze o vescicole sulla superficie, poiché erano stati attivati ​​numerosi meccanismi di riparazione e alcune proteine ​​e mRNA erano diventate più abbondanti. Questo tipo di studio ci aiuta a capire se i batteri siano capaci di sopravvivere su altri mondi, e forse anche al viaggio nello spazio.