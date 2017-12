BatteryGate: clamorosa protesta in Corea del Sud, querela da 67.000 persone!

Non sembra placarsi l'eco mediatico scatenato dal caso BatteryGate di, che ha ad oggetto i rallentamenti degliper motivi legati allo stato di degrado della batteria. Dalla Corea del Sud arrivano notizie non certo confortanti per il gigante di Cupertino, che questa mattina si è scusato con gli utenti.

Apple, infatti, negli ultimi tempi è stata oggetto di molte azioni legali collettive, ma in Corea del Sud sarebbero circa 67.000 i possessori di iPhone che hanno chiesto di partecipare ad una causa contro la Mela Morsicata.

Il numero di potenziali querelanti sarebbe raddoppiato dallo scorso venerdì, quando si aggirava intorno ai 34.000, per poi raggiungere quota quota 66.800 nella giornata di ieri. I dati sono stati diffusi callo studio legale Hannuri.

Un rappresentante dello studio ha affermato che "Apple ha creato un piano di compensazione, ma è troppo poco considerata l'illegalità delle sue azioni, che i clienti hanno dovuto sopportare. Ci riferiamo soprattutto a coloro che sono stati costretti a cambiare il telefono al posto di sostituire la batteria".

La legge coreana, infatti, sostiene che Apple ha l'obbligo di informare i clienti su "tutti gli aspetti degli aggiornamenti software rilasciate", permettendo loro di prendere le decisioni in assoluta autonomia su ciò che intendono fare.

Al momento ancora non è stata depositata nessuna querela, ma i legali starebbero preparando la documentazione per presentarla nel corso dei primi mesi del prossimo anno.