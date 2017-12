BatteryGate: gli utenti fanno notare un interessante retroscena sul primo iPhone

E' chiaro che il caso relativo ai rallentamenti deglida parte dista avendo un riscontro molto forte da parte degli utenti e le principali testate. Nella giornata di oggi, alcuni giornali hanno pubblicato un interessante retroscena sul primo

Il tutto risale al 2007, ed ha come protagonista l'allora Vice President of Marketing di Apple, Greg Joswiak, che a ridosso della presentazione del primo iPhone fu intervistato da MacWorld per fare il punto su un prodotto che, a distanza di dieci anni, avrebbe cambiato radicalmente il mondo ed il modo di vivere le persone.

Joswiak si focalizzò esattamente sulle batterie dei dispositivi. La scocca unibody, infatti, rappresentava una novità assoluta per il settore, e molti utenti erano scettici in quanto l'iPhone non poteva essere smontato e non era possibile sostituire la batteria. Le dichiarazioni del dirigente, alla luce di quanto affermato oggi da Apple, cozzano con la strategia attuale della società.

"Gli utenti iPhone si renderanno conto, come hanno già fatto coloro che hanno acquistato un iPod, che non avranno mai bisogno di sostituire le batterie dei loro dispositivi" è la dichiarazione ripresa dalla stampa oggi.

E' chiaro però che Joswiak non ha mai affermato che le batterie degli iPhone sarebbero durate per sempre, ma probabilmente ha creato una mera illusione. Il degrado delle batterie agli ioni di litio, però, è assolutamente normale e non è una cosa esclusiva degli iPhone.