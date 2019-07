Battiti Live 2019 stasera in TV: scaletta e dove vedere il concerto

Come in ogni estate che si rispetti, prende il via la serie di concerti "Battiti Live", che verrà anche trasmessa in televisione a partire da questa sera. Vediamo insieme la scaletta della prima tappa e scopriamo dove vedere il concerto.

Ebbene, oggi 10 luglio 2019 la prima tappa di "Battiti Live 2019" verrà trasmessa a partire dalle ore 21:15 su Italia 1. La trasmissione si concluderà poco prima della mezzanotte. Chiaramente, sarà possibile seguire il programma anche tramite l'applicazione ufficiale Mediaset Fan e attraverso il sito ufficiale di Radionorba. Lo show rimarrà disponibile anche in replica.

Il concerto di stasera non sarà in diretta, visto che è stato registrato lo scorso 30 giugno 2019 a Vieste. Conosciamo quindi anche la scaletta della prima serata di "Battiti Live 2019":

Mahmood - vincitore di Sanremo 2019 - autore di "Soldi";

- vincitore di Sanremo 2019 - autore di "Soldi"; Il Volo - i due tenori e il baritono italiani vincitori di Sanremo 2015 - autori di "Grande amore";

- i due tenori e il baritono italiani vincitori di Sanremo 2015 - autori di "Grande amore"; Gigi D'Alessio - noto cantautore napoletano - autore di "Quanto amore si dà feat. Guè Pequeno";

- noto cantautore napoletano - autore di "Quanto amore si dà feat. Guè Pequeno"; Guè Pequeno - noto rapper - autore di "Quanto amore si dà feat. Gigi D'Alessio";

- noto rapper - autore di "Quanto amore si dà feat. Gigi D'Alessio"; Boomdabash - gruppo di origine pugliese - autori di "Per un milione";

- gruppo di origine pugliese - autori di "Per un milione"; Giusy Ferreri - cantante italiana - autrice di "Jambo feat. OMI & Takagi, Ketra";

- cantante italiana - autrice di "Jambo feat. OMI & Takagi, Ketra"; Takagi e Ketra - produttori italiani - autori di "Jambo feat. OMI, Giusy Ferreri";

- produttori italiani - autori di "Jambo feat. OMI, Giusy Ferreri"; Irama - rapper italiano - autore di "La ragazza con il cuore di latta";

- rapper italiano - autore di "La ragazza con il cuore di latta"; Elodie - cantante italiana - autrice di "Margarita feat. Marracash";

- cantante italiana - autrice di "Margarita feat. Marracash"; Levante - cantante italiana - autrice di "Andrà tutto bene";

- cantante italiana - autrice di "Andrà tutto bene"; Mondo Marcio - rapper italiano - autore di "Angeli e demoni feat. Mina";

- rapper italiano - autore di "Angeli e demoni feat. Mina"; Luchè - rapper italiano - autore di "Non Abbiamo Età";

- rapper italiano - autore di "Non Abbiamo Età"; Gabry Ponte - DJ italiano - autore di "La casa degli specchi".

Gli artisti presenti questa si rivolgono quindi a un pubblico giovane, con tanto rap e tanto pop. Non ci resta quindi che sintonizzarci tutti su Italia 1 alle ore 21:15 per vedere le esibizioni degli artisti. Buon divertimento!