Un 'battito cardiaco' del Sole è stato trovato recentemente dagli scienziati

Gli scienziati studiano la nostra stella, il Sole, praticamente da sempre, ma è da recente che stanno facendo dei progressi senza precedenti in merito alla scienza del nostro astro. Proprio negli ultimi tempi, pensate, sono stati osservati una serie di lampi radio simili a "battiti cardiaci" emanati da un brillamento solare sopra la superficie.

In particolare, il team internazionale di scienziati ha individuato la posizione di intense esplosioni di onde radio in un brillamento solare di classe C, una forte eruzione di radiazioni elettromagnetiche. Questa nuova scoperta potrebbe aiutare gli addetti ai lavori a scoprire nuove caratteristiche della nostra stella.

"La scoperta è inaspettata", ha dichiarato Sijie Yu, astronomo del New Jersey Institute of Technology (NJIT) e corrispondente autore dello studio. "Questo modello di battito è importante per capire come l'energia viene rilasciata e dissipata nell'atmosfera del Sole durante queste esplosioni incredibilmente potenti sul Sole."

Le osservazioni risalgono ai dati del 2017 raccolti dal radiotelescopio di NJIT, l'Expanded Owens Valley Solar Array (EOVSA) in California. "L'origine di questi schemi ripetitivi, chiamati anche pulsazioni quasi periodiche, è stata a lungo un mistero e una fonte di dibattito tra i fisici solari", ha aggiunto infine Yu. Sono state rilevate pulsazioni di 10 e 20 secondi, che il team ha paragonato a un "battito cardiaco".

"Questa è la prima volta che viene rilevato un segnale radio quasi periodico situato nella regione di riconnessione. Questo rilevamento può aiutarci a determinare quale delle due fonti ha causato l'altra." A proposito, sapete che tutte le informazioni che cerchiamo sul Sole possono essere trovate... sulla luna?