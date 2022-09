Una battuta su TikTok costa cara ad uno storico dirigente Apple: licenziato

Il vice president of procurement di Apple, Tony Blevins, è stato licenziato dal colosso di Cupertino dopo che era diventata virale un’intervista pubblicata su TikTok dal creator Daniel Mac in cui aveva pronunciato alcune frasi controverse.

In risposta a Mac, che gli aveva chiesto cosa fa per vivere, Belvis aveva affermato che “corro in auto, gioco a golf e accarezzo donne dal seno grande. Ma mi prendo i fine settimana e le festività libere”. La clip era stata pubblicata lo scorso 5 Settembre, ed evidentemente non era piaciuta alle risorse umane del colosso di Cupertino che ha deciso di correre ai ripari licenziando Belvins dopo 22 anni trascorsi nell’azienda.

Parlando con Bloomberg, l’ormai ex dirigente del colosso di Cupertino ha confermato di essere stato allontanato e si è scusato: “vorrei cogliere l’occasione per scusarmi sinceramente con chiunque sia stato offeso dal mio maldestro tentativo di umorismo”.

Il rapporto dell’agenzia di stampa osserva anche che il video ha fatto arrabbiare alcuni dipendenti, alcuni dei quali pensavano che i commenti non fossero in linea con gli obiettivi di Apple in termini di inclusione e rappresentanza femminile. Lo stesso sito osserva anche che la battuta di Blevins era una citazione errata del film Arthur del 1981.

