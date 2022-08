Siamo stati battuti: trovare il cammello in questa illusione ottica è impossibile!

Questo che vi offriamo oggi è un caso più unico che raro: quando scegliamo quale illusione ottica offrirvi, ci troviamo spesso e volentieri con tutte le congetture e le soluzioni dell’enigma visivo a portata di mano. Questo caso non fa eccezione, tuttavia non riusciamo ancora a capire dove si trovi il cammello protagonista di questa illusione.

Prima di darci alle danze, sappiate che molte persone sono riuscite a trovare l’animale. Solo dopo questa constatazione abbiamo deciso di proporre questo enigma all’esercito di illusions solver che stiamo creando giorno dopo giorno.

Il puzzle visivo di oggi è stato pubblicato su TikTok dall’account @stereogramaday, un nome che fa ben intendere il tipo di contenuti che offre l’utente, ma ne parleremo dopo. L’illusione ottica è composta da un caleidoscopio di pigmenti casuali, incorniciato dalla didascalia “Cos’è?”. In questa fusione di colori, sembra vagare un cammello a due gobbe.

Probabilmente è proprio su questo particolare che dovete concentrarvi per trovare l’animale.

Il trucco è tenere lo schermo vicino al viso e allontanarlo lentamente, dopodiché il cammello diventerà visibile. Questo perché la verifica visiva è uno stereogramma, "immagini bidimensionali con schemi ripetuti che nascondono un'immagine tridimensionale sottostante", secondo Vision and Eye Health.

Quando sarete in grado di mettere a fuoco gli occhi dietro il modello 2D, inizierete ad osservare la composizione da un'angolazione leggermente diversa. A questo punto, la stereopsi, la capacità di guardare nelle profondità delle immagini, entra in gioco e il vostro cervello è in grado di costruire l'immagine 3D a una profondità diversa da quella del modello 2D.

Ci rendiamo conto che l’illusione di oggi è un po’ diversa dal solito, quindi, se avete voglia di giocare con gli enigmi visivi old school, che ne dite di dare un’occhiata all’immagine che rivela la tua paura più nascosta?