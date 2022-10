La bava di vermi può abbattere i sacchetti e le bottiglie di plastica

Molto tempo fa vi parlammo di un enzima capace di divorare il PET, mentre oggi, sulla base di questo studio, vi notifichiamo che anche un’altra cosa è capace di abbattere uno dei tipi di plastica più comuni al mondo: la bava dei vermi della cera (Waxworms).

Gli scienziati del Consiglio nazionale delle ricerche spagnolo (CSIC) hanno scoperto che la saliva delle larve delle falena della cera (Waxmoth) contiene due enzimi che possono ossidare e degradare il polietilene, ovvero quello che noi chiamiamo comunemente PET, utilizzato per realizzare sacchetti e bottiglie di plastica.

Gli enzimi sono stati chiamati Demetra e Cerere, dal nome delle dee dell’agricoltura greca e romana. Così ha spiegato Federica Bertocchini, autrice dello studio del Centro di ricerca biologica del CSIC: “Per degradare la plastica è necessario che l'ossigeno penetri nel polimero. […] Ora abbiamo scoperto che gli enzimi nella saliva del verme della cera svolgono questo passaggio cruciale: ossidano la plastica”. Molte ricerche si sono soffermate sulla capacità di ossidare il polietilene di queste larve, da quando fu scoperta per la prima volta nel 2017.

Il polietilene è un materiale prodotto dall’uomo solamente dal XX secolo; perciò, appare strano che i vermi da cera siano già in grado di scomporre naturalmente questo oggetto artificiale. In cerca di motivazioni per tal superpotere, gli scienziati si sono soffermati in modo particolare sulla cera d’alveare, in quanto sospettano che la causa sia associata alle complesse sostanze chimiche presenti in essa.

“I vermi della cera si nutrono di cera d'alveare e polline di specie vegetali molto diverse. […] Indirettamente, questo spiegherebbe perché i vermi della cera possono abbattere il polietilene. Tuttavia, finora questa teoria è solo una speculazione e saranno necessari ulteriori studi che combinino la biologia degli insetti con la biotecnologia", ha spiegato Bertocchini.

Ovviamente, le condizioni d’inquinamento da plastica in cui versa la Terra sono tali da non poter esser trattate solamente da questi insetti, ma lo studio circa la composizione chimica degli enzimi contenuti nella bava di larva potrebbero contribuire allo sviluppo di strumenti e tecnlogie migliori per affrontare il problema.

