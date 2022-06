BAYC, ennesimo attacco alla community: rubati ETH per oltre 300mila dollari

Dopo appena qualche ora dalla pubblicazione dello studio della FTC sulle truffe crypto contro gli americani, l'account ufficiale del Bored Ape Yacht Club ha ammesso un nuovo attacco al canale Discord della community.

Nel colpo, ennesimo attacco phishing rivolto al gruppo, sarebbero stati rubati NFT per un valore di ben 200 ETH, circa 357.000 dollari in token non fungibili. Una notizia assolutamente non trascurabile, soprattutto se si considera che appena un paio di mesi fa BAYC subì un attacco hacker da un milione di dollari.

Come spesso accade, le dinamiche di questo phishing sarebbero state piuttosto basilari: un malintenzionato, dopo essere riuscito a ottenere le credenziali di un amministratore, avrebbe lanciato un finto giveaway nel canale rivolto esclusivamente ai possessori di Bored Ape, Mutant Ape e Otherside.

Fortunatamente, il team è riuscito a intervenire prima che la truffa si espandesse a macchia d'olio e coinvolgesse altri sfortunati possessori di NFT del club. Come spiegato dalla stessa Yuga Labs: "I nostri server Discord oggi sono stati attaccati. Il team è riuscito a individuarlo e risolverlo in breve tempo. Sarebbero coinvolti NFT per un valore di circa 200 ETH". In questa truffa sarebbero stati trafugati "solo" una Bored Ape e due Mutant Ape, quindi un totale di tre NFT.