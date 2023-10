La BBC come il New York Times: bloccato il data scraping per l'IA sui suoi siti

Dopo il "No" del New York Times ad OpenAI, che ha imposto alla startup di Sam Altman di bloccare il data scraping dagli articoli del giornale più famoso del mondo, anche la BBC si è schierata contro il data scraping operato da OpenAI e soci. Tuttavia, le posizioni dell'emittente inglese sull'IA sembrano essere ben più morbide di quelle del Times.

Con un post sul blog della BBC, il Direttore dell'emittente Rhodri Talfan Davies ha spiegato che l'azienda non intende garantire accesso ai suoi dati per lo scraping da parte dell'IA, seguendo quanto già fatto dal New York Times e da una manciata di altri grandi giornali americani. Con ogni probabilità, l'obiettivo di queste testate (che potrebbero addirittura trascinare OpenAI in tribunale) è quello di richiedere dei pagamenti per l'accesso di ChatGPT e compagnia ai propri database.

D'altro canto, quella della BBC non è una chiusura completa all'IA. Al contrario, l'emittente radiotelevisivo inglese ha spiegato che sta valutando l'utilizzo dell'IA generativa per produrre delle "esperienze personalizzate" per i suoi utenti. Davies, in particolare, ha spiegato che l'azienda è convinta che l'IA "garantisca del valore aggiunto per il nostro pubblico e per la società".

Pur chiudendo le porte al data scraping, che secondo l'azienda non è una pratica sufficientemente trasparente e non rispetta il diritto d'autore di testate, giornalisti e artisti, la BBC continuerà a lavorare con le compagnie del settore informatico, con gli altri giornali di tutto il mondo e con le istituzioni inglesi e internazionali per creare delle linee guida sull'implementazione dell'IA generativa nel mondo del giornalismo, pur mantenendo un "focus sull'affidabilità dell'industria e sugli interessi dei lettori".

In particolare, ha spiegato Davies, "nei prossimi mesi avvieremo una serie di progetti che esploreranno l'uso dell'IA generativa sia in ciò che facciamo che nei nostri processi lavorativi. Avremo un approccio mirato volto a comprendere meglio le opportunità e i rischi dell'Intelligenza Artificiale. Questi progetti capiranno come l'IA generativa possa potenzialmente supportare o trasformare le attività della BBC in un gran numero di campi, inclusa la ricerca giornalistica e la produzione di articoli, la scoperta di contenuti e la loro archiviazione".