BBC voleva lanciare il proprio Netflix, prima di Netflix

L'anti-Netflix che non ti aspetti sarebbe potuto essere BBC. A svelare la clamorosa notizia alcune pubblicazioni emerse oggi, che parlando di Project Kangaroo, un servizio di streaming on demand in stile Netflix, che avrebbe dovuto debuttare prima della piattaforma di Reed Hastings.

Tuttavia, il progetto non ha visto la luce a causa degli organi regolatori della nazione.

La conferma è arrivata anche dalla stessa BBC, in risposta alle accuse mosse dal politico Nicola Morgan che ha accusato la televisione di essere obsoleta e non al passo dei tempi.

Così, la TV ha rivelato che era pronta a lanciare un servizio OTT in un periodo storico in cui Netflix spediva ancora i DVD via posta ai propri utenti. Kangaroo, secondo quanto emerso, avrebbe offerto i contenuti originali della BBC in formato on demand, ma avrebbe aggregato anche quelli di ITV e Channel 4.

A bloccare il tutto ci ha pensato la Competition Commission, che ha giudicato la piattaforma "una possibile minaccia per la concorrenza". Com'è andata lo sappiamo tutti: attualmente Netflix è la piattaforma più popolare al mondo ed è pronta a giocarsi il controllo del mercato con Disney+ che arriverà in Italia il prossimo 24 Marzo 2020, in anticipo rispetto alla data di lancio iniziale. L'anno da poco iniziato si prospetta essere frizzante per lo streaming.