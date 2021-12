BCE: dal 2024 cambia il look delle banconote e si avvicina l'Euro digitale

Nuova veste grafica per le banconote dell'Euro, e valuta digitale. Sono questi gli obiettivi che si è prefissata la Banca Centrale Europea e che intende portare a termine entro la fine del 2024. L'annuncio è stato dato dalla Presidente, Christine Lagarde.

Della possibilità di lanciare l'Euro Digitale si era già parlato in precedenza, ma evidentemente la BCE sembra essere decisa a perseguire questa strada.

La Lagarde ha spiegato che "le banconote in Euro continueranno a far parte delle nostre vite in quanto simbolo tangibile e visibile della nostra coesione in Europa, soprattutto nei tempi di crisi", ma è innegabile che "dopo vent'anni è arrivato il momento di rinnovare il look delle banconote affinchè tutti i cittadini europei vi si possano riconoscere".

La presidente ha spiegato che "presto condurremo un processo di riprogettazione delle banconote in Euro in parallelo con l'indagine del progetto dell'Euro digitale. Per entrambi i progetti intendiamo assolvere il nostro mandato per offrire una moneta priva di rischio ai cittadini europei".

Non è da escludere che il progetto dell'Euro Digitale possa diventare ufficiale anche prima del 2024, probabilmente entro la fine del 2023. Tuttavia, occorre precisare che non si tratterà di una moneta che prenderà il posto delle banconote classiche che, evidentemente, continueranno ad essere presenti anche alla luce dell'aumento della domanda.