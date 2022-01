Beats annuncia le Beats Fit Pro: i suoi auricolari più innovativi di sempre

Beats annuncia oggi le nuove Beats Fit Pro, gli auricolari Beats più innovativi ed evoluti di sempre. Basati sul chip Apple H1, sono dotati delle nuovissime alette flessibili, una piattaforma acustica sviluppata ad hoc, una batteria che garantisce fino a 27 ore di autonomia, la cancellazione attiva del rumore e l'audio spaziale.

Apple nel comunicato stampa evidenzia che si tratta di auricolari che si adattano sia all'uso quotidiano che al fitness, ed offrono tre diverse modalità d'ascolto. Sono inoltre resistenti al sudore ed all'acqua grazie alla certificazione IPX4, e sono basate sul chip Apple H1 che abbiamo visto anche nelle AirPods.

Il trasduttore interno è progettato appositamente per le Beats Fit Pro ed è in grado di offrire un suono robusto in un piccolo spazio, a cui si aggiunge il sistema di ventilazione innovativo che minimizza le distorsioni attraverso il diaframma flessibile.

Quando è in uso la cancellazione attiva del rumore, i microfoni rivolti verso l'esterno e quelli rivolti verso l'interno collaborano per bloccare i rumori ambientali, il tutto grazie ad un filtro calibrato con precisione che si adatta all'ambiente. L'ANC è in grado di rilevare in modo continuo i rumori ambientali, fino a 200 volte al secondo, per isolarli ed eliminarli in tempo reale. Toccando invece il pulsante "b" si passa alla modalità Trasparenza che come avviene sulle AirPods permette di ascoltare ciò che succede intorno, il che è particolarmente utile durante le sessioni d'allenamento all'aperto. Presente anche la funzione di EQ Adattiva, oltre che il supporto all'Audio Spaziale che sfrutta i giroscopi ed accelerometri integrati sui singoli auricolari.

In termini di autonomia, le Beats Fit Pro garantiscono fino a 6 ore di ascolto per auricolare, mentre la custodia tascabile si ricarica tramite USB-C e forisce altre 21 ore di autonomia. Se si attiva l'equalizzazione adattiva, ciascun auricolare ha 7 ore di ascolto, invece. Presente anche il Fast Fuel che con 5 minuti di ricarica fornisce 1 ora di ascolto.

Beats Fit Pro possono essere preordinate a partire dal 24 gennaio, in quattro colori: Bianco, Nero, Grigio salvia e Viola ametista, al prezzo di 229,95 €.