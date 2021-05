Beats Studio Buds in arrivo: i nuovi auricolari TWS trapelano su iOS 14.6

La Release Candidate di iOS 14.6 rilasciata nella serata del 17 maggio 2021 ha mostrato non solo novità per AirTag e Apple Music, ma ha anche rivelato l’esistenza dei nuovi auricolari True Wireless Beats Studio Buds attualmente ancora in fase di sviluppo e, a quanto pare, prossimi al rilascio nei negozi retail e online.

Secondo quanto riportato in esclusiva da 9to5Mac, questi riferimenti al prossimo prodotto audio della linea Beats sarebbero dovuti anche alla recente assunzione di Scott Croyle per supervisionare il design di cuffie e auricolari firmati Beats, tra cui le Beats Studio Buds che dovrebbero essere cuffiette completamente wireless con custodia di ricerca esattamente come le AirPods.

Le informazioni attualmente diffuse dal colosso di Cupertino con iOS 14.6 RC parlano anche della presenza di un chip Apple per l’accoppiamento istantaneo, la cancellazione attiva del rumore e la dotazione di Siri, come confermato dal supporto al comando “Hey, Siri”. Lato design, come potete vedere dal video-render allegato all’articolo, si tratterebbero di auricolari in-ear disponibili in Nero, Bianco e Rosso.

Essendo cuffiette TWS, sicuramente non sarà presente il supporto di Apple Music Lossless, nuovo servizio che non sarà compatibile nemmeno con AirPods data la necessità della connessione cablata col dispositivo. Per quanto concerne le suddette feature, comunque, consigliamo di prenderle come indiscrezioni cum grano salis.

