Beats Studio Buds, avvistati i nuovi TWS di Apple: galeotto un post di LeBron!

Recentemente al centro di numerose indiscrezioni, i nuovi auricolari TWS Beats Studio Buds hanno fatto la loro prima apparizione non ufficiale. A mostrarcele certamente non poteva essere un comune mortale.

Il post che ha fatto il giro del web nelle ultime ore è proprio di LeBron e quelle che indossa sembrano essere proprio le prossime Beats Studio Buds.

Il cestista, recentemente impegnato nelle riprese di Space Jam 2, si è infatti mostrato al pubblico con i nuovi auricolari prima dei playoff NBA. Nell'immagine in primo piano sono chiaramente visibili le forme dei nuovi Beats Studio Buds, che di fatto vanno a confermare il design trapelato in rete nelle scorse settimane.

I nuovi Buds, trattandosi di prodotti Apple, dovrebbero adottare un chip H1 o W1 mentre, a differenza del classico design degli AirPods di Cupertino, rinunciano all'iconica asticella per un design in-ear più compatto e un astuccio decisamente più smussato.

Quanto alle funzionalità, le ultime indiscrezioni ci raccontano di un set che offrirà la cancellazione attiva del rumore come gli AirPods Pro e i comandi vocali tramite Siri. Mancherà all'appello, come del resto in tutta la famiglia di auricolari wireless Apple, il supporto all'audio Lossless tramite Apple Music che risulta attualmente compatibile solo con la trasmissione cablata analogica.