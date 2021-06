Beats Studio Buds ufficiali: design comfortevole, ANC e prezzo competitivo

Dopo l’avvistamento su iOS 14.6 e la prima apparizione fisica con LeBron James, gli auricolari True Wireless Beats Studio Buds sono stati annunciati ufficialmente da Apple nella giornata odierna: vediamo dunque le specifiche tecniche e il prezzo sul mercato.

Le cuffiette Beats Studio Buds vogliono proporsi sul mercato come un nuovo modello premium ideale sia per utenti iOS che Android, comodo da usare grazie al design leggero (5,1 grammi per auricolare) e all’ugello acustico inclinato e dotato di micro-sfiato per garantire maggiore sollievo dalla pressione sul timpano.

Lato funzionalità, invece, le Beats Studio Buds presentano un dual-driver proprietario da 8,2 mm con pistone centrale rigido e rivestimento esterno flessibile; non manca invece la cancellazione attiva del rumore (ANC) per bloccare i rumori esterni grazie ai microfoni a doppio raggio, attivabile e disattivabile con una semplice pressione prolungata del pulsante “b”. Lato autonomia, invece, Apple afferma che gli auricolari garantiscono fino a 8 ore di ascolto senza ANC attivo e 24 ore totali considerando la custodia di ricarica; con ANC attivo, invece, si parla di 5 ore di ascolto o 15 ore totali. Non manca, infine, la ricarica rapida Fast Fuel che in 5 minuti offre fino a 1 ora di riproduzione.

Giungendo alla disponibilità e al prezzo, le Beats Studio Buds sono in commercio nelle colorazioni Nero, Bianco e Rosso Beats a partire da oggi negli Stati Uniti e in Canada a 149,99 Dollari o 124 Euro circa al cambio attuale, con spedizioni che verranno avviate il 24 giugno 2021. Non sono note informazioni ufficiali, invece, riguardo il prezzo sul mercato europeo.