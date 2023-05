Beats Studio Pro in arrivo: Apple ci sta lavorando, avranno un chip personalizzato

Mentre sembra che le AirPods Max 2 si faranno attendere fino all'inizio del 2025, un leak preannuncia l'imminente arrivo di un nuovo paio di cuffie a padiglione targate Beats, le Beats Studio Pro. Gli auricolari, infatti, sono apparsi in alcune linee di codice di iOS 16.5.

Nello specifico, le Beats Studio Pro sono state svelate dal codice della Release Candidate di iOS 16.5. A preannunciare l'esistenza delle cuffie sono stati i colleghi di 9to5Mac, che si sono occupati di scandagliare tutto il codice della nuova iterazione di iOS 16.5, l'ultima prima della sua distribuzione ufficiale in versione stabile nel corso della prossima settimana.

Stando al codice analizzato da 9to5Mac, le Beats Studio Pro avranno la feature ANC, o Active Noise cancellation, e la Modalità Trasparenza, entrambe funzioni già presenti sulle AirPods Max di prima generazione e sulle AirPods Pro 2 di Apple. Ciò significa che gli auricolari si collocheranno nella fascia alta (altissima?) del mercato, anche se non sappiamo ancora quale sarà il loro prezzo di vendita.

Inoltre, le cuffie supporteranno l'Audio Spaziale Personalizzato, che abbiamo già visto sulle AirPods Pro 2 dello scorso anno. Per quanto riguarda quest'ultima feature, le Beats Studio Pro di nuova generazione saranno il primo prodotto Beats dotato della funzione. Come tutti gli altri dispositivi della compagnia, invece, anche i nuovi auricolari avranno una porta di ricarica USB-C e un chip Beats personalizzato.

Dai render pubblicati sempre da 9to5Mac e disponibili in calce a questa news, emerge che le Beats Studio Pro saranno cuffie over-ear e avranno un design simile alle Beats Studio3, lanciate nel 2017 dalla compagnia ormai acquisita da Apple. Le immagini, infine, confermano che le cuffie saranno disponibili in quattro colorazioni, ossia Nero, Bianco, Blu scuro e Marrone. Gli auricolari saranno infine realizzati in collaborazione con A-Cold-Wall.