Beeper Mini è la nuova app che porta iMessage su Android, a 2 Dollari al mese

Dopo la turbolenta chiusura di Sunbird per questioni di sicurezza, sul Play store di Android arriva Beeper Mini, una nuova applicazione per il robottino verde che permette a qualsiasi dispositivo Android e Windows di accedere ad iMessage.

Sviluppata dalla startup di Eric Migicovsky, Beeper Mini consente di accedere alle “bolle blu” direttamente su Android, in modo tale da poter messaggiare con gli amici che utilizzano gli iPhone. Nelle note si legge che non è richiesto il login con alcun Apple ID: Beeper Mini infatti si affida esclusivamente al numero di telefono e l’accesso all’ID Apple è opzionale.

Tra le feature troviamo, oltre alla possibilità di inviare e ricevere messaggi con bolle blu, l’invio di foto e video a piena risoluzione, le reaction ai vari messaggi, la possibilità di partecipare alle chat di gruppo per iPhone, la crittografia end-to-end, la sincronizzazione degli iMessage con altri dispositivi (inclusi quelli iOS) e feature come le ricevute di lettura, l’indicatore di digitazione in tempo reale, le gallerie multimediali e tanto altro.

Gli sviluppatori di Beeper Mini, che può essere scaricata attraverso questo indirizzo, permettono di accedere al sistema per 7 giorni in maniera gratuita, dopo di che è prevista la sottoscrizione di un abbonamento da 2.29 Euro al mese o 22,99 Euro all’anno.