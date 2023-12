Beeper Mini vs Apple, la saga continua: l'app non funziona di nuovo ad alcune persone

A pochi giorni dal ritorno di Beeper Mini su Android, l’applicazione che ha portato iMessage sul sistema operativo di Google, il client è di nuovo ko e la società ha confermato che Apple “sta bloccando deliberatamente la consegna dei messaggi” a circa il 5% degli utenti che l’hanno installata.

Attraverso gli account ufficiali Twitter, gli sviluppatori di Beeper si sono lamentati del fatto che Apple continui a bloccare l’applicazione ed affermano che “è estremamente fastidioso che Apple stia penalizzando i propri clienti e gli utenti Android che desiderano solo chat sicure e crittografate. Siamo consapevoli che gli utenti potrebbero scegliere di disinstallare Beeper Mini in questo momento”.

La saga quindi è destinata a continuare. Tre giorni dopo il lancio di Beeper Mini, l’applicazione ha smesso di funzionare ed Apple ha confermato la chiusura del client citando ragioni relative alla sicurezza e privacy degli utenti. “In Apple realizziamo i nostri prodotti e servizi con tecnologie di privacy e sicurezza leader del settore, e sono progettati per dare agli utenti il controllo dei propri dati e mantenere al sicuro le informazioni personali. Abbiamo adottato misure per proteggere i nostri utenti bloccando le tecniche che sfruttano credenziali false per ottenere l'accesso a iMessage. Queste tecniche portano rischi significativi per la sicurezza e la privacy degli utenti, inclusa la possibilità di esposizione dei metadati e di attivazione di messaggi indesiderati, spam e attacchi di phishing. Continueremo ad apportare aggiornamenti in futuro per proteggere i nostri utenti” ha affermato Apple.

Gli sviluppatori di Beeper Mini, dal loro canto, hanno confermato che continueranno a lavorare per migliorare e ripristinare il servizio, ed hanno criticato espressamente Apple per la decisione. La volontà di Apple però appare quanto mai evidente ed appare difficile ipotizzare un futuro in cui l’app possa tornare a funzionare con stabilità.