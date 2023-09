Ecco a voi il Befalo, l'Incredibile ibrido tra mucca e bisonte

Il Befalo non è un comune bovino che si può trovare pascolando nei prati. Questa particolare razza di bestiame, nata negli anni '60, è il risultato di un'attenta selezione umana che ha unito le caratteristiche delle mucche domestiche a quelle dei robusti bisonti.

L'obiettivo era chiaro: creare un animale "superiore" che combinasse la capacità di produzione di latte delle mucche con la resistenza e la qualità della carne dei bisonti (un po' come le "super mucche" della Cina). Come spesso accade quando l'uomo interviene in modo così deciso nella natura, ci sono state delle ripercussioni.

Questi ibridi furono inizialmente pensati come una soluzione intelligente per produrre animali più efficienti in termini di costi e più facili da gestire e vendere. Tuttavia, alcuni esemplari riuscirono a fuggire dalla cattività e, in un certo momento, si pensava che circa 600 befalo vagassero liberamente nel North Rim del Grand Canyon.

Questa fuga ha avuto un impatto negativo sull'ambiente locale. Questi ibridi hanno infatti danneggiato l'ecosistema delle praterie della regione, consumando le già scarse riserve d'acqua e distruggendo antiche rovine di pietra. La storia dei bisonti, è altrettanto affascinante. Queste bestie sono state quasi portati all'estinzione dall'uomo nel passato.

Tuttavia, grazie agli sforzi di conservazione, la loro popolazione sta lentamente aumentando. Ad esempio, nel luglio 2022, tre bisonti femmine sono state reintrodotti in una riserva nel Kent, nel Regno Unito, segnando il ritorno di questi animali in Gran Bretagna dopo migliaia di anni. E a ottobre dello stesso anno, queste femmine hanno dato il benvenuto a nuovi piccoli bisonti.