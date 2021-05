Belkin porta le funzionalità Apple AirPlay 2 su tutti i sistemi audio con un nuovo device

Se avete sempre desiderato connettere quel vecchio impianto HiFi rimasto in cantina con il WiFi e riuscire a trasmettere le vostre canzoni preferite tramite la comodissima funzione Apple AirPlay 2, Belkin ha finalmente trovato la soluzione.

Con un'idea molto simile a quanto proposto da Google qualche anno fa con la sua Chromecast Audio, l'adattatore Belkin Soundform Connect permette di riprodurre in streaming la musica trasmessa tramite il sistema Apple AirPlay 2 sfruttando un ingresso Jack da 3,5 mm oppure un'interfaccia audio ottica.

La compatibilità è garantita dunque per tutti gli impianti e gli speaker provvisti di almeno una di queste modalità di input, mentre la compatibilità con i dispositivi Apple è garantita dalla tecnologia AirPlay 2, dunque con tutti i device Apple compatibili, fra cui iPhone e iPad aggiornati ad iOS 11.4 o versioni successive.

"Continua a goderti il tuo impianto audio preferito senza un costoso aggiornamento dei componenti", afferma Belkin, "L'adattatore audio Soundform Connect con AirPlay 2 trasforma il tuo stereo in un altoparlante abilitato per AirPlay 2 per riprodurre in streaming la musica che ami da dispositivi iOS e Mac. Il nostro adattatore è dotato di uscita ottica e jack da 3,5 mm che porta il segnale dai tuoi dispositivi a qualsiasi altoparlante o ricevitore con un ingresso audio".

Il nuovo Belkin Soundform Connect è alimentato attraverso una comune porta USB-C e sarà presto disponibile a un prezzo suggerito di 99 dollari. La disponibilità e il prezzo in Italia non sono ancora noti.