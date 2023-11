Ecco una bella notizia: il cervello di chi è dipendente da alcol 'guarisce' in 7 mesi

All’interno di uno studio pubblicato su Alcohol, sembrano emergere delle ottime notizie per tutti coloro i quali soffrono di dipendenze da alcolici. Vediamo quali sono le aree del nostro cervello che recuperano la loro morfologia in "soli" 7 mesi (di astinenza).

Dopo aver scoperto che ogni narice percepisce un odore in maniera diversa, questa volta parliamo di una notizia decisamente positiva. Fino ad oggi infatti, la letteratura presente dimostra chiaramente che dal momento in cui un individuo smette di bere, inizia a recuperare (almeno dal punto di vista morfologico) diverse aree del cervello. Ciò che non si sapeva però, erano le tempistiche entro cui ciò avviene.

Ben 88 persone con disturbo da uso di alcol (AUD) hanno partecipato allo studio. Successivamente gli sperimentatori hanno eseguito delle scansioni cerebrali dopo 1 settimana, 1 mese e 7 mesi di astinenza. È inoltre importante sottolineare come solo 40 su 88 soggetti totali hanno continuato ad astenersi dall'alcol per l'intero periodo.

Attraverso una risonanza magnetica (MRI) è stato possibile "fotografare" lo spessore corticale per 34 regioni del cervello, calcolando successivamente la media delle misurazioni negli emisferi destro e sinistro.

Gli individui con un simile disturbo infatti, tendono ad avere un assottigliamento in diverse regioni corticali. Ma in quanto tempo si recupera un simile assottigliamento? I risultati sembrano essere chiari.

Le regioni esaminate dallo psichiatra Timothy Durazzo dell'Università di Stanford e il suo team, hanno visto un tasso di cambiamento di spessore più rapido del previsto. In soli 7 mesi senza alcol infatti, i risultati erano statisticamente significativi in 25 delle 34 regioni

Come se non bastasse inoltre, 24 di queste sono state considerate statisticamente equivalenti (per quanto concerne lo spessore) ai pazienti sani.

"Tuttavia, l'entità del recupero dello spessore corticale regionale durante un lungo periodo di astinenza (ad esempio, superiore a 6 mesi) è sconosciuta", affermano i ricercatori stessi. Non si può però definire chiusa la questione.

Gli autori sottolineano infatti che le variabili di cui non hanno tenuto conto, come la genetica, l’attività fisica e la salute del fegato e dei polmoni, potrebbero aver influenzato i loro risultati.

"Sono necessari studi longitudinali più ampi per esaminare i correlati neurocognitivi e psicosociali del recupero dello spessore corticale durante l'astinenza prolungata nell'AUD", scrive il team.

Senza considerare l’ormone che allevia i postumi di una sbornia, si direbbe uno studio decisamente interessante che getta le basi per ulteriori ricerche.

"Questi dati forniscono informazioni clinicamente rilevanti sugli effetti benefici della sobrietà prolungata sulla morfologia del cervello umano e rafforzano gli effetti adattativi del recupero basato sull'astinenza nell'AUD", concludono gli autori.