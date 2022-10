Ma quanto è bella la Radeon RX 7900 XT? Ecco le foto reali!

Dopo aver scoperto che la top di gamma AMD sarà la 7900XTX, lasciamo per un momento teorie, speculazioni e rumor per una notizia decisamente più intrigante per gli amanti del design. In rete, infatti, sono apparsi i primi scatti della Radeon RX 7900XT Reference, ed è bellissima!

Formato a tripla ventola, look total black come la 5950XT e qualche richiamo rispetto al passato, ma profondamente rielaborata per rendere ancora più iconica questa nuova generazione. La RX 7900XT si presenta con lato libero smussato, tre ventole di diametro superiore e il margine lungo non più dritto ma frastagliato.

Novità anche sotto la scocca, dove il PCB risulterebbe completamente rosso, chiaro richiamo al marchio di fabbrica del produttore americano.

Passando a un'osservazione più tecnica, si notano due connettori PCIe classici, quindi a 8+2 pin, a ulteriore riconferma di quanto ammesso dall'azienda qualche giorno fa, ovvero che AMD non userà i connettori che si sciolgono, al centro di una diatriba piuttosto preoccupante nel contesto del lancio della RTX 4090 di NVIDIA.

Curiosamente, sul retro è sprovvista di backplate, cosa che non dovrebbe preoccupare gli utenti finali dal momento che si tratterebbe di un sample interno.

Allo stesso modo, non c'è possibilità di stabilire con certezza che si tratti proprio della 7900XT e non della 7900XTX, ma è molto probabile che condivideranno lo stesso design una volta sul mercato.

Le foto sono state caricate in rete da 9550pro e potrete trovare nella gallery in calce o nel tweet poco dopo.